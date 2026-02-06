Если ВСУ лишатся возможности удерживать фронт, то российские войска могут занять Одессу и Харьков. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«В ситуации, когда русские намерены сохранить четыре области, я думаю, самый интересный вопрос — займут ли они больше областей и возьмут ли Одессу и Харьков. <…> Если бы украинская армия в ближайшее время развалилась, я полагаю, русские получили бы больше территорий», — отметил он.

Профессор подчеркнул, что Украина уже потерпела поражение на фронте, а ВСУ не развалились лишь за счет поддержки других стран.

В феврале бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина может потерять Одессу и Киев, если не согласится на сделку с Россией. А 5 февраля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что после ударов по энергетике Украины ВСУ могут выйти из Харькова.

В январе военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук спрогнозировал, что ВСУ могут капитулировать до 15 мая из-за того, что «фронт трещит», а большая часть украинских солдат дезертирует.

