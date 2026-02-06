Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
 (обновлено  )
Политика

В США рассказали, какие города может занять Россия в случае развала ВСУ

Профессор Миршаймер: интересный вопрос — займут ли русские Одессу и Харьков
Евгений Биятов/РИА Новости

Если ВСУ лишатся возможности удерживать фронт, то российские войска могут занять Одессу и Харьков. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«В ситуации, когда русские намерены сохранить четыре области, я думаю, самый интересный вопрос — займут ли они больше областей и возьмут ли Одессу и Харьков. <…> Если бы украинская армия в ближайшее время развалилась, я полагаю, русские получили бы больше территорий», — отметил он.

Профессор подчеркнул, что Украина уже потерпела поражение на фронте, а ВСУ не развалились лишь за счет поддержки других стран.

В феврале бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина может потерять Одессу и Киев, если не согласится на сделку с Россией. А 5 февраля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что после ударов по энергетике Украины ВСУ могут выйти из Харькова.

В январе военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук спрогнозировал, что ВСУ могут капитулировать до 15 мая из-за того, что «фронт трещит», а большая часть украинских солдат дезертирует.

Ранее политолог назвал лучший сценарий для усиления переговорных позиций России.
 
Теперь вы знаете
В апартаментах разрешили временную прописку. Почему это не сделает их полноценным жильем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!