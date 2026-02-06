Размер шрифта
ВСУ обрушились с критикой на министра обороны из-за Starlink

ТАСС: ВСУ критикуют Федорова из-за требования регистрации терминалов Starlink
Andrii Nesterenko/Reuters

Украинские военнослужащие недовольны решением министра обороны Украины Михаила Федорова о прохождении процедуры верификации терминалами спутниковой связи Starlink. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Наибольшей критике подвергся не Маск, а новый министр обороны Украины Федоров, который инициировал обязательную регистрацию терминалов», — отметил собеседник агентства.

1 февраля стало известно, что компания SpaceX по просьбе министерства обороны Украины будет ограничивать использование спутниковой связи Starlink для российской армии. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы спутниковой системы связи Starlink на Украине. Украинские СМИ предупредили, что ограничения могут затронуть и украинские беспилотники.

Позднее советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил о том, что украинские военные, которые не зарегистрировали свои терминалы Starlink, столкнулись с проблемами в их работе и назвал сложившуюся ситуацию «катастрофой». По его словам, из-за неработающих терминалов Starlink на многих участках остановлены штурмовые действия.

Ранее военный эксперт объяснил, как повлияет ограничение работы Starlink на ВС РФ.
 
