Панарин заявил, что хотел бы вернуться в Россию после ухода из «Рейнджерс»

Панарин: вернулся бы в Россию, если бы «Кингз» ничего мне не предложил

Российский нападающий Артемий Панарин признался, что после ухода из «Рейнджерс» планировал вернуться в Россию. Его слова передает журналист Питер Бау в соцсети X.

«Я не был готов выбирать команду, в которую не хотел бы переходить. Скорее всего, я бы вернулся в Россию, если бы «Лос-Анджелес» ничего мне не предложил», — сказал Панарин.

Артемий Панарин перешел из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз», подписав контракт до конца сезона 2027/28. В обмен «Рейнджерс» получили нападающего Лиама Гринттри.

Панарин является воспитанником челябинского СДЮШОР «Трактор» (1997-2003). При этом за основу челябинского клуба он никогда не играл. Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывал $11,6 млн в год по контракту с «Рейнджерс».

Панарин выступает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подписал c «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее в «Лос-Анджелес» Панарина признали феноменальным хоккеистом.