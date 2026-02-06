Размер шрифта
ВСУ оставили без света несколько населенных пунктов в Брянской области

Богомаз: в Клинцовском районе Брянской области после атаки ВСУ пропал свет
Gleb Garanich/Reuters

Украинские военные атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Богомаз.

«ВСУ (Вооруженные силы Украины. — «Газета.Ru») нанесли намеренный комбинированный удар с применением реактивных систем залпового огня HIMARS и реактивных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — «Газета.Ru») самолетного типа», — рассказал губернатор.

По его словам, из-за действий украинских бойцов в Клинцовском районе произошло частичное отключение света. Обесточенными оказались несколько населенных пунктов.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники профильных служб. К текущему моменту аварийным бригадам удалось восстановить электроснабжение в регионе, подчеркнул губернатор.

4 февраля Богомаз заявил, что ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области, применив комплексы HIMARS и ракеты «Нептун», а также 11 беспилотников. В результате 20 частных домов получили повреждения, в одном многоквартирном доме выявили повреждение 27 квартир. Кроме того, украинские войска нанесли урон зданию больницы и трем автомобилям. В поселке Глинищево пострадала женщина — ее доставили в больницу с множественными ранениями.

Ранее украинские БПЛА ударили по предприятию «Мираторга» в Брянской области.
 
