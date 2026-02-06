Размер шрифта
Глава МИД Ирана назвал необходимое условие для сделки с США

Глава МИД Ирана Арагчи: для сделки с США необходимо взаимное уважение
Denis Balibouse/Reuters

Для заключения прочного соглашения между Ираном и США необходимы равные позиции и взаимное уважение. Об этом заявил в соцсети X глава иранского МИД Аббас Арагчи перед началом переговоров с США в Омане.

По его словам, Тегеран подходит к дипломатии с открытыми глазами, сохраняя твердую память о событиях 2025 года.

«Обязательства нужно соблюдать. Равные позиции, взаимное уважение и взаимные интересы — не риторика, они — необходимость и столпы прочного соглашения», — написал он.

6 февраля в Маскате, столице Омана, пройдут переговоры между США и Ираном. Формат будет похож на прежний — при посредничестве оманской стороны. Иран представит министр иностранных дел Аббас Арагчи, США — спецпосланник президента Стив Уиткофф.

3 февраля советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил о готовности Тегерана пойти на деэскалацию в ядерной сфере в обмен на ответные шаги со стороны США. По его словам, Иран рассматривает возможность снижения уровня обогащения урана с текущих 60% до 20%, если Вашингтон проявит готовность к компромиссу.

Ранее сообщалось, что западные спецслужбы не нашли доказательств создания Ираном ядерного оружия.
 
