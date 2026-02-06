Военкор разгадал «замануху» Запада со сценарием быстрого взятия Россией Литвы

Гипотетический сценарий боевых действий со стремительным взятием Россией Литвы является откровенной «заманухой». Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

Военкор прокомментировал статью The Wall Street Journal, в которой рассказывалось о военной игре, имитировавшей вторжение РФ в Литву. Запад смоделировал ситуацию, при которой Москва через Сувалкский коридор сможет ввести в республику войска, чтобы деблокировать Калининградскую область и за несколько дней отрезать Прибалтику от НАТО.

«Озвученный сценарий, видимо, писали те же аналитики, которые утверждали, что мы возьмем Киев «за три дня». Выглядит как откровенная замануха», — заявил военкор.

Коц выразил уверенность, что в Кремле «не поведутся на такую разводку». Военкор указал на то, что Россия серьезно подходит к боевому планированию и не станет отправлять войска в «мышеловку» без разведки, артподготовки и обработки коридора ударными дронами.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что страны НАТО потерпели поражение на учениях, которые имитировали вторжение России в Литву. Их целью было оценить готовность стран Прибалтики и альянса к гипотетическому вторжению. В WSJ отметили, что в ходе этой игры, при отсутствии американского руководства, России удалось всего за несколько дней «установить господство над Прибалтикой».

Ранее в Литве сделали заявление о захвате Калининграда.