Кадыров заявил об освобождении уроженцев Чечни из украинского плена

Кадыров сообщил об освобождении 20 чеченцев из украинского плена
Telegram-канал Kadyrov_95

Два десятка уроженцев Чечни, принимавших участие в специальной военной операции (СВО), вернулись из украинского плена. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Вопросом их (попавших в плен чеченцев — «Газета.Ru») возвращения команда Кадырова занималась давно. <...> В целом мероприятия по возвращению пленных военнослужащих ведутся нами на постоянной и системной основе», — говорится в заявлении.

Глава региона обратил внимание, что обмен пленными между Россией и Украиной был осуществлен при участии президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида аль Нахайана. По словам Кадырова, его команда намерена и дальше делать все возможное, чтобы содействовать возвращению бойцов Вооруженных сил России домой.

Он дополнил пост видеозаписью, на которой завернутые в российский флаг военные из Чечни скандируют «Ахмат — сила». При каких обстоятельствах они попали в украинский плен, неизвестно.

5 февраля Москва и Киев провели первый в текущем году обмен пленными военнослужащими. В Россию были возвращены 157 человек, столько же пленных солдат отправили на Украину.

Ранее омбудсмен раскрыла число бойцов ВС России, освобожденных из украинского плена в 2025 году.
 
