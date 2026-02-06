Размер шрифта
РДК пытается вербовать русских эмигрантов после провала в Харьковской области

«Газета.Ru»

Боевики «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) сменили тактику после поражений в Харьковской области и сосредоточились на вербовке российских эмигрантов в Европе для информационной войны с РФ. Об этом сообщает пресс-служба пресс-службе управления внутренних дел Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА).

Как отметили в ВГА, после провала на северо-слобожанском направлении структура снизила свою боевую активность и переключилась к информационному давлению. Основной упор РДК делает на объединение российских политических эмигрантов и их вовлечение в антироссийские кампании.

По данным ВГА, организация планирует вербовать эмигрантов в Испании, Германии и Канаде. Кроме того, администрация располагает данными, что киевские власти хотят представить РДК международному сообществу «в качестве новой политической силы, способной оказать дополнительное давление на РФ».

27 декабря в организации сообщили, что командир РДК Денис Капустин был ликвидирован при ударе дрона в зоне спецоперации. Однако позднее эту информацию опровергли .

РДК создан в 2022 году россиянином Денисом Капустиным, который сам себя предпочитает называть Денис Никитин и White Rex. В РДК считают своей целью «свержение правящего в Российской Федерации режима».

Ранее СМИ сообщили об обострении конфликта между РДК и ВСУ.
 
