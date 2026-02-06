В Индии тигр растерзал полицейского

Тигр напал на сотрудника правоохранительных органов в штате Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии. Об этом сообщила газета The Hindu.

Атаке подвергся полицейский по имени Чиксенг Манпанг. Мужчина возвращался домой с работы, когда на него набросился хищник. Животное столкнуло человека с мотоцикла и утащило в лес, рассказали очевидцы.

Впоследствии правоохранителя нашли среди деревьев, но спасти его уже было невозможно.

«По данным сотрудников лесного хозяйства, два тигра уже несколько месяцев бродят по территории [города] Маюдии, что вызывает серьезные опасения по поводу безопасности на участке густого лесного коридора, через который проходит дорога Роинг-Анини», — говорится в материале.

На этом фоне власти выпустили предупреждение для жителей о том, что по потенциально опасному участку дороги не стоит передвигаться пешком или на двухколесном транспорте. Специалистам по охране дикой природы было поручено отловить хищников и переместить их в безопасное место, обеспечив при этом защиту населения.

Ранее в Пакистане домашняя львица напала на восьмилетнюю девочку.