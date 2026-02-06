Звезде «Сватов» и «Ленкома» экстренно вызвали скорую из‑за резкой боли

Заслуженной артистке России Олесе Железняк потребовалась экстренная медицинская помощь. Об этом сообщает РЕН-ТВ в Telegram-канале.

Как отмечает СМИ, актрису беспокоили боли в груди, и она вызвала скорую помощь. Прибывшие медики быстро оказали Олесе Железняк помощь на месте. Но, несмотря на рекомендации врачей, артистка отказалась госпитализироваться.

На данный момент нет данных о состоянии здоровья Олеси Железняк, а также о том, что именно привело к ухудшению ее самочувствия.

Олеся Железняк — актриса, полюбившаяся зрителям своими ролями в фильмах «Ландыш серебристый» и сериале «Сваты». Она также выступает на сцене театра «Ленком».

Накануне Железняк рассказала РИА Новости, что сохранила общение с родными по украинской линии. Еще в 2023 году в беседе с Вячеславом Манучаровым Железняк делилась, что утратила контакт с частью семьи после того, как открыто поддержала специальную военную операцию (СВО). Однако теперь, призналась артистка, ей удалось найти способ общения с родственниками.

