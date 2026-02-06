Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянам объяснили, когда установка камер в подъезде может обернуться тюрьмой

Юрист Нечаева: за установку камеры в подъезде без согласия соседей грозит штраф
Владимир Федоренко/РИА Новости

Установка видеокамер в подъезде без согласия соседей наказывается штрафом, а в некоторых случаях тюремным сроком. Об этом предупредила россиян юрист Екатерина Нечаева в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, решение об установке в подъезде камеры должно приниматься на общем собрании собственников и при согласии управляющей компании. В противном случае соседи имеют право обратиться в суд с требованием демонтировать незаконно установленную камеру. Нарушителя могут оштрафовать или лишить свободы сроком до двух лет.

«Если камера направлена на двери соседей, то может быть и уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни», — объяснила юрист.

Кроме того, за установку камеры без согласия соседей могут оштрафовать от 100 до 300 рублей за самоуправство и от 6 до 15 тысяч рублей — за незаконную обработку персональных данных, добавила Нечаева.

До этого россиян предупредили о наказании за подглядывание за соседями. По словам юриста Тимура Чанышева, само по себе наблюдение из окна не является правонарушением, однако при условии, если речь не идет о целенаправленной слежке или скрытой видеосъемке личной жизни соседей. В таком случае это может быть расценено как нарушение неприкосновенности частной жизни по статье 137 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание предусмотрено в виде пяти лет лишения свободы. Однако для привлечения к ответственности нужны доказательства. Например, видеозаписи, показания свидетелей или зафиксированное поведение, уточнил юрист.

Ранее в Перми сосед-сталкер получил штраф за слежку за семьей.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!