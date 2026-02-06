Россиянам объяснили, когда установка камер в подъезде может обернуться тюрьмой

Установка видеокамер в подъезде без согласия соседей наказывается штрафом, а в некоторых случаях тюремным сроком. Об этом предупредила россиян юрист Екатерина Нечаева в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, решение об установке в подъезде камеры должно приниматься на общем собрании собственников и при согласии управляющей компании. В противном случае соседи имеют право обратиться в суд с требованием демонтировать незаконно установленную камеру. Нарушителя могут оштрафовать или лишить свободы сроком до двух лет.

«Если камера направлена на двери соседей, то может быть и уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни», — объяснила юрист.

Кроме того, за установку камеры без согласия соседей могут оштрафовать от 100 до 300 рублей за самоуправство и от 6 до 15 тысяч рублей — за незаконную обработку персональных данных, добавила Нечаева.

До этого россиян предупредили о наказании за подглядывание за соседями. По словам юриста Тимура Чанышева, само по себе наблюдение из окна не является правонарушением, однако при условии, если речь не идет о целенаправленной слежке или скрытой видеосъемке личной жизни соседей. В таком случае это может быть расценено как нарушение неприкосновенности частной жизни по статье 137 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание предусмотрено в виде пяти лет лишения свободы. Однако для привлечения к ответственности нужны доказательства. Например, видеозаписи, показания свидетелей или зафиксированное поведение, уточнил юрист.

Ранее в Перми сосед-сталкер получил штраф за слежку за семьей.