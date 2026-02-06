Трамп пообещал деньги на тоннель, если в его честь назовут вокзал в Нью-Йорке

CNN: Трамп захотел, чтобы вокзал и аэропорт в США переименовали в его честь

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал разблокировать средства на строительство нового тоннеля под рекой Гудзон в Нью-Йорке, если Пенсильванский вокзал в том же штате и международный аэропорт имени Даллеса в окрестностях Вашингтона переименуют в его честь. Об этом сообщил телеканал CNN.

Журналисты выяснили, что глава государства в январе 2025 года обсудил эту инициативу с лидером демократов в верхней палате конгресса США Чаком Шумером. Последний является сенатором от штата Нью-Йорк.

Во время встречи хозяин Белого дома сообщил о готовности разморозить около $16 млрд, предназначенных для реализации проекта Gateway — строительства тоннеля между Нью-Йорком и Нью-Джерси, в обмен на смену названий аэропорта и железнодорожного вокзала. При этом Шумер заявил Трампу, что не обладает полномочиями для выполнения просьбы американского лидера.

«С тех пор Трамп продолжает удерживать порядка $16 млрд, выделенных на давно запланированный проект Gateway <...>. Два штата (Нью-Йорк и Нью-Джерси. — «Газета.Ru») судятся с администрацией президента США из-за приостановки финансирования, утверждая в жалобе, поданной на этой неделе, что приостановка финансирования была незаконной», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что представитель Шумера отказался комментировать ситуацию. В Белом доме также не ответили на запрос журналистов о комментарии.

