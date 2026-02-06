Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Трамп пообещал деньги на тоннель, если в его честь назовут вокзал в Нью-Йорке

CNN: Трамп захотел, чтобы вокзал и аэропорт в США переименовали в его честь
Ken Cedeno/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал разблокировать средства на строительство нового тоннеля под рекой Гудзон в Нью-Йорке, если Пенсильванский вокзал в том же штате и международный аэропорт имени Даллеса в окрестностях Вашингтона переименуют в его честь. Об этом сообщил телеканал CNN.

Журналисты выяснили, что глава государства в январе 2025 года обсудил эту инициативу с лидером демократов в верхней палате конгресса США Чаком Шумером. Последний является сенатором от штата Нью-Йорк.

Во время встречи хозяин Белого дома сообщил о готовности разморозить около $16 млрд, предназначенных для реализации проекта Gateway — строительства тоннеля между Нью-Йорком и Нью-Джерси, в обмен на смену названий аэропорта и железнодорожного вокзала. При этом Шумер заявил Трампу, что не обладает полномочиями для выполнения просьбы американского лидера.

«С тех пор Трамп продолжает удерживать порядка $16 млрд, выделенных на давно запланированный проект Gateway <...>. Два штата (Нью-Йорк и Нью-Джерси. — «Газета.Ru») судятся с администрацией президента США из-за приостановки финансирования, утверждая в жалобе, поданной на этой неделе, что приостановка финансирования была незаконной», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что представитель Шумера отказался комментировать ситуацию. В Белом доме также не ответили на запрос журналистов о комментарии.

Ранее жена американского лидера провела в Белом доме показ фильма о себе.
 
Теперь вы знаете
В апартаментах разрешили временную прописку. Почему это не сделает их полноценным жильем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!