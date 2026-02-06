Размер шрифта
В Красноярске уволили директора школы, где восьмиклассница устроила поджог

«Известия»: директора подожженной ученицей школы в Красноярске уволили
Прокуратура Красноярского края

Директора школы в Красноярске, в которой ученица восьмого класса устроила поджог, уволили. Об этом сообщила газета «Известия».

Подробности в материале не приводятся.

ЧП в средней школе «Комплекс Покровский» в Красноярске произошло 4 февраля. По данным прокуратуры Красноярского края, восьмиклассница принесла в образовательное учреждение горючее вещество и с помощью него подожгла тряпку. После этого девочка бросила пылающую ткань в класс. В результате три ученика получили ожоги. Более того, нарушительница нанесла телесные повреждения еще двум одноклассникам и учителю.

Как написал Telegram-канал 112, у одного из пострадавших детей диагностировали ожоги второй и третьей степеней тяжести 15% тела. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. Еще два человека получили черепно-мозговые травмы, отмечалось в публикации.

Впоследствии выяснилось, что восьмиклассница ранее анонсировала нападение в чате своего класса. Однако в тот момент никто не придал этому значения. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Красноярском крае решили проверить все школы.
 
