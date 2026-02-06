Две ракеты сбили над Орловской областью, поврежден газопровод

Клычков: две ракеты ВСУ сбили ночью над Орловской областью

Сегодня ночью над Орловской областью были уничтожены две украинские ракеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

«В результате падения обломков повреждено остекление нескольких частных домовладений, пострадавших нет. Также незначительный ущерб нанесен газопроводу», — говорится в сообщении.

По словам Клычкова, несмотря на повреждения, благодаря оперативной работе коммунальных служб в настоящий момент газоснабжение на участке восстановлено.

Губернатор уточнил, что на местах падения обломков ракет работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

6 февраля Life со ссылкой на Shot сообщил, что украинские военные ударили по Белгороду, в результате чего в некоторых районах города пропало электричество. Для атаки, предположительно, были использованы ракеты американской установки РСЗО HIMARS.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, после атаки ВСУ специалисты зафиксировали большой объем повреждений энергетической инфраструктуры Белгорода, а также Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского и Яковлевского округов.

Ранее в Харьковской области уничтожили установку HIMARS, обстреливавшую Белгород.