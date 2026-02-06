Размер шрифта
Дрожжина беспокоится о дочери Баталова после кончины вдовы: «Кто защитит Марию?»

Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Актриса фильма «Интердевочка» Наталья Дрожжина, условно осужденная за мошенничество с имуществом Баталовых, обратилась к старшей дочери Алексея Баталова — Надежде. Ее слова передает mk.ru.

По словам Дрожжиной, она искренне сочувствует Марии в связи с недавней утратой матери Гитаны — вдовы Алексея Баталова — и переживает за ее будущее.

Мария — инвалид детства с тяжелой формой ДЦП и передвигается только в инвалидной коляске. Ей 58 лет. Она также является талантливой сценаристкой и писательницей.

«Надежда Баталова должна, как единственная родня, подать на опеку, иначе Маша может оказаться в руках мошенников», — рекомендовала Дрожжина.

Актриса подчеркнула, что всегда находилась в хороших отношениях с Марией, несмотря на затяжной конфликт. Она призналась, что за эти годы даже «прикипела» к женщине. Также Дрожжина отметила, что Мария фактически стала «разменной монетой» в конфликте вокруг имущества семьи Баталовых.

«Если Надежда не подаст на опеку, кто защитит Марию?» — подытожила Дрожжина.

26 мая 2023 года Дрожжина получила четыре года колонии условно по делу о хищении имущества семьи Алексея Баталова. Ее супругу, юристу Михаилу Цивину, дали пять лет в колонии общего режима.

Разбирательства с недвижимостью советского актера Алексея Баталова начались еще в октябре 2019 года. Дрожжина и Цивин были задержаны. Актриса утверждала, что доверенность на управление имуществом на нее хотели оформить и сам Баталов, и его супруга Гитана Леонтенко. Леонтенко уверена, что была введена мошенниками в заблуждение при подписании документов. Вину обвиняемые не признавали.

