В ЕС рассказали, планируют ли возобновлять переговоры о членстве Турции

Европейский союз (ЕС) пока не планирует перезапускать переговоры о вступлении Турции в региональное содружество. Об этом в ходе интервью для газеты Politico заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Она пообщалась с журналистами в преддверии своего визита в Анкару. По словам Кос, цель ее поездки в Турцию заключается в восстановлении доверия между ЕС и этой страной, а также поиске способов сделать двусторонние экономические отношения более выгодными для всех.

Как сказала еврокомиссар, Брюсселю стоит «по-новому взглянуть на отношения» с Анкарой. Тем не менее речи о перезапуске переговоров о принятии республики в ЕС пока не идет, подчеркнула она.

Кос отметила, что ее визит в Турцию направлен на «выстраивание прочных партнерских отношений». Комиссар выразила уверенность, что урегулирование конфликта на Украине спровоцирует изменение «европейских реалий», в том числе в Черноморском регионе. В связи с этим в ЕС считают, что в будущем Анкара «станет очень важным партнером» для Брюсселя.

При этом Кипр и Греция выступают против нормализации отношений с Турцией, если та не согласится на некоторые уступки. В частности, Кипр хочет добиться для своих кораблей права заходить в турецкие порты.

Турция получила статус страны — кандидата на вступление в ЕС еще в 1999 году. В ноябре 2025 года в Европейской комиссии заявили, что переговоры о членстве республики в региональном содружестве зашли в тупик, так как в Брюсселе сомневаются в приверженности Анкары демократическим ценностям.

Ранее в Турции выразили надежду, что в ЕС не будут злоупотреблять правом вето на членство республики.