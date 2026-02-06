Размер шрифта
Президент Эстонии сделал внезапное признание о санкциях против России

Президент Эстонии Карис признал неэффективность санкций против России
Ints Kalnins/Reuters

Президент Эстонии Алар Карис признал неэффективность санкционной политики Запада против России. Его слова приводит местная телерадиокомпания ERR.

«Политика изоляции, как показывает история, обычно не работает. Санкции тоже работают лишь временно и не бесконечно долго», — сказал Карис.

Эстонский лидер также указал на невозможность вечного удержания России в изоляции. Он призвал задуматься о следующих шагах, которые придется предпринять в отношении Москвы.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что в отношении российских физических и юридических лиц было введено 28 595 санкций. Глава государства отметил, что это больше, чем против всех стран мира, причем кратно больше.

Путин также заявлял, что от антироссийских санкций страдают сами страны, которые их вводят. В частности, Евросоюз из-за отказа от импорта российского газа потерял около €200 млрд, указал президент.

Ранее Украину и Европу назвали жертвами собственной пропаганды об успехе санкций.
 
