Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Стало известно о превращении крупного города в крепость ВСУ

Марочко: ВСУ делают из Запорожья крепость, используя гражданскую инфраструктуру
Kuba Stezycki/Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют гражданскую инфраструктуру в Запорожье в военных целях, превращая город в крепость. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Город плавно превращается в очередной город-крепость: гражданская инфраструктура используется в военных целях, что является нарушением норм международного гуманитарного права», — заявил Марочко.

Он отметил, что Запорожье «является городом-миллионником» (по состоянию на начало 2022 года в городе проживало около 710 000 человек, после начала конфликта население значительно сократилось). Эксперт обратил внимание, что большое количество мирных жителей, по сути, находятся в заложниках у украинских военнослужащих.

До этого в подполье сообщили, что украинские бойцы занимают жилые дома в подконтрольных Киеву городах Херсон и Запорожье, прячась от ударов российских войск. Отмечается, что недовольные такому соседству местные жители сознательно передают их координаты ВС России.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в 2022 году. Однако часть региона, в том числе город Запорожье, находится под контролем ВСУ. Киев отказывается признавать результаты референдума.

Ранее сообщалось, что Киев эвакуирует население Запорожья.
 
Теперь вы знаете
В апартаментах разрешили временную прописку. Почему это не сделает их полноценным жильем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!