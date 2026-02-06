Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют гражданскую инфраструктуру в Запорожье в военных целях, превращая город в крепость. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Город плавно превращается в очередной город-крепость: гражданская инфраструктура используется в военных целях, что является нарушением норм международного гуманитарного права», — заявил Марочко.

Он отметил, что Запорожье «является городом-миллионником» (по состоянию на начало 2022 года в городе проживало около 710 000 человек, после начала конфликта население значительно сократилось). Эксперт обратил внимание, что большое количество мирных жителей, по сути, находятся в заложниках у украинских военнослужащих.

До этого в подполье сообщили, что украинские бойцы занимают жилые дома в подконтрольных Киеву городах Херсон и Запорожье, прячась от ударов российских войск. Отмечается, что недовольные такому соседству местные жители сознательно передают их координаты ВС России.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в 2022 году. Однако часть региона, в том числе город Запорожье, находится под контролем ВСУ. Киев отказывается признавать результаты референдума.

Ранее сообщалось, что Киев эвакуирует население Запорожья.