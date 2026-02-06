Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Белгороде продолжают восстанавливать электричество после обстрела

Гладков: в Белгороде пока не удалось возобновить электроснабжение
Shutterstock/Creative Cat Studio

В Белгороде пока не смогли полностью восстановить подачу электроэнергии после украинского обстрела. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Всю ночь продолжались восстановительные работы, продолжаются они и сейчас <...> На сегодняшний день нам не удалось в полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде. Еще раз повторюсь, восстановительные работы продолжаются», — написал губернатор.

Школы и детские сады продолжают работать в обычном формате, добавил Гладков.

Ночью глава региона сообщил, что после атаки ВСУ специалисты зафиксировали большой объем повреждений энергетической инфраструктуры Белгорода, а также Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского и Яковлевского округов.

Telegram-канал SHOT предполагает, что для атаки на Белгород были использованы ракеты РСЗО HIMARS.

Ранее в Белгородской области семь человек пострадали в результате атак украинских войск.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!