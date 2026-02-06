В Белгороде продолжают восстанавливать электричество после обстрела

Гладков: в Белгороде пока не удалось возобновить электроснабжение

В Белгороде пока не смогли полностью восстановить подачу электроэнергии после украинского обстрела. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Всю ночь продолжались восстановительные работы, продолжаются они и сейчас <...> На сегодняшний день нам не удалось в полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде. Еще раз повторюсь, восстановительные работы продолжаются», — написал губернатор.

Школы и детские сады продолжают работать в обычном формате, добавил Гладков.

Ночью глава региона сообщил, что после атаки ВСУ специалисты зафиксировали большой объем повреждений энергетической инфраструктуры Белгорода, а также Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского и Яковлевского округов.

Telegram-канал SHOT предполагает, что для атаки на Белгород были использованы ракеты РСЗО HIMARS.

Ранее в Белгородской области семь человек пострадали в результате атак украинских войск.