Овечкин поднялся на 17-е место в истории по числу матчей в НХЛ

Овечкин поднялся на 17-е место в истории по числу сыгранных матчей в НХЛ
Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел свой 1550-й матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз».

Встреча, которая прошла в ночь на 6 февраля в Вашингтоне, завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей Овечкин провел на льду 13 минут, нанес два броска в створ ворот, выполнил один силовой прием и отметился одной голевой передачей.

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин сравнялся с Алексом Дельвеккьо и разделил с ним 17-е место в истории НХЛ. Абсолютным рекордсменом по этому показателю остается Патрик Марло (1779 игр). Среди действующих игроков лиги Овечкин занимает второе место, уступая только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бернсу (1552 матча).

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее Артемий Панарин заявил, что хотел бы вернуться в Россию после ухода из «Рейнджерс».
 
