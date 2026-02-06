В России могут разрешить регистрацию авто, находящихся в розыске недружественных стран

МВД России разработало законопроект, который предполагает разрешение на регистрацию в стране автомобилей, которые находятся в международном розыске по инициативе недружественных стран. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

В пояснительной записке к документу говорится, что это позволит обеспечить добросовестным приобретателям эксплуатацию таких автомобилей.

Согласно действующему законодательству, когда в отношении ввезенных в Россию россиянами машин поступает информация о нахождении их в международном розыске, то на их регистрацию устанавливается прямой запрет. При запрете на регистрацию владельцы вынуждены обращаться за защитой своих прав в суд.

«Отсутствие информации от стран — инициаторов розыска о причинах и обстоятельствах объявления транспортных средств в международный розыск не позволяет принимать объективные, в том числе процессуальные, решения относительно разыскиваемого по инициативе зарубежных правоохранительных органов автотранспорта», — указано в пояснительной записке.

