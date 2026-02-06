Канадский фигурист попросил россиян болеть за него на Олимпиаде

Канадский фигурист Гоголев: пожелаю россиянам болеть за меня на Олимпиаде

Канадский фигурист Стивен Гоголев высказался об участи в Олимпийских играх 2026 года. Его слова передает Sport24.

«Мои родители — русские. Но большей частью чувствую себя скорее канадцем, потому что вырос там. Процент оценить не могу… Просто пожелаю россиянам болеть за меня тоже, потому что я не чужой человек», — сказал Гоголев.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Из российских фигуристов в нейтральном статусе на Играх выступят одиночники Петр Гуменник и Аделия Петросян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее фигурист Илья Малинин рассказал, что его мама не приедет на Олимпиаду.