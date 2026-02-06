Размер шрифта
Главреда телеканала осудили за демонстрацию ЛГБТ

ТАСС: главреда НСТ Берната оштрафовали за демонстрацию ЛГБТ среди молодежи
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Москве оштрафовали главного редактора телеканала «Настоящее страшное телевидение» (НСТ) Алексея Берната за демонстрацию движения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) среди молодежи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мирового судебного участка №459 Таганского района российской столицы.

«Суд назначил Бернату А. В. административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. рублей», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в отношении главреда было заведено административное дело по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ. Речь идет о распространении информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или способной вызвать желание сменить пол, среди несовершеннолетних.

5 февраля пресс-служба Главного управления министерства внутренних дел РФ по Астраханской области сообщила, что местного жителя 1972 года рождения оштрафовали на 130 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ. Гражданина привлекли к ответственности после того, как в его профиле в мессенджере были обнаружены публикации, продвигающие нетрадиционные сексуальные отношения. Так как материалы были общедоступны, действия мужчины квалифицировали как публичную пропаганду в интернете.

Ранее директора международной школы в Санкт-Петербурге привлекли к ответственности за пропаганду ЛГБТ.
 
