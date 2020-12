Песня с критикой Джонсона вышла в лидеры британских чартов

В Великобритании в лидеры рождественских чартов вышла песня с критикой премьер-министра страны Бориса Джонсона, передает портал Louder.

Речь идет о песне группы The Kunts с нецензурным названием, которая также содержит нецензурную лексику в тексте.

На данный момент композиция занимает второе место в стране по количеству загрузок в iTunes и Amazon.

Лидером рождественских чартов является песня «Don't Stop Me Eatin» от LadBaby.

Среди обладателей звания сингла номер один на Рождество в Великобритании прошлых лет песни The Beatles, Pink Floyd, Rage Against The Machine.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома. Ряд стран, в том числе Россия, приостановил транспортное сообщение с Великобританией, и список этих стран постоянно растет.

