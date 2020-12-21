Трамп настаивает на проверке подписей в бюллетенях в Джорджии

Действующий президент США Дональд Трамп настаивает на проведении властями штата Джорджия сверки подписей на избирательных бюллетелнях. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По заявлению Трампа, власти штата «не торопятся» с проверкой подлинности подписей и не позволяют провести сверку в округе Фултон.

«Что скрывают эти так называемые республиканцы?» – написал глава государства.

Трамп отметил, что данная процедура необходима для победы республиканцев во втором туре выборов в Сенат, который в Джорджии пройдет 5 января. Он призвал губернатора штата Брайана Кемпа «поторапливаться».

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