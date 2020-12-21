В МИДе назвали главный дестабилизирующий фактор в выполнении ядерной сделки Ирана
Главным дестабилизирующим фактором при выполнении иранской ядерной сделки были и остаются действия США, говорится на сайте МИДа.
«Основным дестабилизирующим фактором в процессе практической реализации «ядерной сделки» были и остаются подрывные действия США, которым не даёт покоя мысль о том, что, несмотря на их «максимальное давление», СВПД сохранен», — говорится в сообщении.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также призвал Вашингтон обратить внимание на готовность Ирана вернуться к сделке, как только этот шаг сделают США.
Подчеркивается, что США могут вернуться в СВПД без предварительных условий.
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