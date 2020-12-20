Axios: Трамп не объявит о выдвижении в 2024 году до инаугурации Байдена
Действующий президент США Дональд Трамп не станет объявлять о своем намерении участвовать в выборах главы государства в 2024 году для инаугурации избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.
По данным источников, Трамп не хочет объявлять о выдвижении до инаугурации, так как это может выглядеть как признание поражения. Кроме того, глава государства не хочет в ближайшее время проходить через официальные процедуры Федеральной избирательной комиссии США, рассказал один из источников.
14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Джо Байден станет новым президентом США. Демократа поддержали 306 выборщиков, а действующего главу государства Дональда Трампа — 232.
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