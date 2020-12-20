Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих у границ РФ конфликтов

Российский президент Владимир Путин рассчитывает, что Служба внешней разведки РФ (СВР) продолжит гибко реагировать на изменяющуюся обстановку в мире. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства также рассчитывает, что СВР продолжит активно участвовать в выявлении и нейтрализации потенциальных угроз для России и повышать качество своих аналитических материалов.

Президент отметил, что необходимо добиваться более эффективной защиты государственной границы, «тем более, учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей».

20 декабря Служба внешней разведки России отмечает вековой юбилей.

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