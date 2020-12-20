Джонсон: новая мутация коронавируса на 70% заразнее
Максимс Краюшкинс
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса, выявленная в стране, на 70% более заразна, чем другие виды вируса. Об этом он заявил у себя в Twitter..
Джонсон отметил, что пока нет данных о том, что новая мутация коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания или отличается более высокой смертностью.
Ранее глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок сообщил, что британские генетики обнаружили новый вариант коронавируса, распространившийся в стране.
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