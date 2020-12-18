В Кремле прокомментировали слова Путина о наращивании поддержки Россией Донбассу

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова главы государства Владимира Путина о наращивании поддержки Россией Донбассу, а также заявление украинского лидера Владимира Зеленского о строительства «города-сада» для переселенцев с Крыма.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории Херсонской области в 2020 году начнется строительство «города-сада» для переселенцев с полуострова Крым.

«О городе-саде нам говорить не приходится. Не забывайте, что этот регион отторгнут Украиной и не первый год живет в условиях жесточайшей борьбы… Большое количество русских людей, Россия не может оставаться безучастной…» — сказал представитель Кремля.

Относительно Донбасса Песков подчеркнул, что Россия намерена оказывать помощь населению региона, именно это имелось в виду.

«Речь идет не только о гуманитарке. Что еще? Поддержание производства – это что? Я не буду конкретизировать это. Но весьма очевидно», — подытожил пресс-секретарь.

Ранее 17 декабря, в ходе Большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит поддерживать Донбасс как в вопросах производства, так и в отношении социальных и инфраструктурных проблем. Глава государства уточнил, что Москва продолжит оказывать помощь не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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