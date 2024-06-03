Стрелявшего в Фицо перевели в отделение психиатрии

Писателя Юрая Цинтулу, который стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, отправили в отделение психиатрии больницы в тюрьме, где он в данный момент содержится. Об этом сообщил вице-премьер страны Роберт Калиняк, его цитирует РИА Новости.

По словам министра, перевести 71-летнего мужчину решили в профилактических целях: для того, чтобы он не смог ранить или травмировать себя, а потом представить это как дело рук сторонников Фицо. Кроме того, в психиатрическом отделении за Цинтулой могут наблюдать круглые сутки.

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания правительства. Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Фицо был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

23 мая в Словакии раскрыли детали подготовки покушения на Фицо. Юрай Цинтула, стрелявший в премьер-министра, спланировал преступление за два дня до покушения и на допросе заявил, что намеревался только причинить ущерб здоровью Фицо, чтобы он не смог занимать свой пост.

Известно, что Цинтула был не согласен с действиями властей республики, в том числе выступал против прекращения поставок оружия Украине.

Ранее в Словакии ответили, когда Фицо сможет вернуться к работе.