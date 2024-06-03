Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стрелявшего в Фицо перевели в отделение психиатрии

Стрелявшего в Фицо Юрая Цинтулу перевели в отделение психиатрии для профилактики

close
100%
Radovan Stoklasa/Reuters

Писателя Юрая Цинтулу, который стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, отправили в отделение психиатрии больницы в тюрьме, где он в данный момент содержится. Об этом сообщил вице-премьер страны Роберт Калиняк, его цитирует РИА Новости.

По словам министра, перевести 71-летнего мужчину решили в профилактических целях: для того, чтобы он не смог ранить или травмировать себя, а потом представить это как дело рук сторонников Фицо. Кроме того, в психиатрическом отделении за Цинтулой могут наблюдать круглые сутки.

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания правительства. Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Фицо был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

23 мая в Словакии раскрыли детали подготовки покушения на Фицо. Юрай Цинтула, стрелявший в премьер-министра, спланировал преступление за два дня до покушения и на допросе заявил, что намеревался только причинить ущерб здоровью Фицо, чтобы он не смог занимать свой пост.

Известно, что Цинтула был не согласен с действиями властей республики, в том числе выступал против прекращения поставок оружия Украине.

Ранее в Словакии ответили, когда Фицо сможет вернуться к работе.

Все новости на тему:
Покушение на премьера Словакии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами