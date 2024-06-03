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В США признали, что Китай делает автомобили дешевле и лучше

В США разобрали самый дешевый BYD и признали, что американский автопром отстает

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BYD

В США исследователи из Caresoft Global разобрали дешевый хетчбэк BYD Seagull (топовую версию в Китае продают за $12 тыс., а базовую — за $9,8 тыс.) и пришли к выводу, что американский автопром отстает от китайского. Об этом пишет Motor.ru.

Отмечается, что перед началом обзора автоэксперты полагали, что электромобиль BYD Seagull будет некачественным. Однако результаты исследования удивили специалистов: оказалось, что при сборке использовались достойные отделочные материалы, также у машины есть шесть подушек безопасности и система стабилизации. Эксперты признали, что за такую низкую цену автомобиль в США создать невозможно. Они задались вопросом, как BYD удалось настолько сильно снизить ценник без ущерба себе.

До этого компания BYD представила седан Qin L с гибридной системой нового поколения. Такая машина может проезжать без остановки более 2 тыс. километров. Длина автомобиля составляет 4830 мм, ширина — 1875 мм, высота — 1495 мм, колесная база — 2790 мм. Он оснащен полностью жидкокристаллической приборной панелью и крупным 15,6-дюймовым экраном информационно-развлекательного комплекса. Седан получил подключаемую гибридную систему, состоящую из двигателя объемом 1,5 литра и электромотора. Расход топлива составляет всего 2,9 литра на 100 км.

Ранее стало известно, что японские компании Toyota, Honda и Mazda соврали о безопасности своих авто.

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