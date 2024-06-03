Украина попросит союзников о расширении применения западного оружия в РФ

Украина намерена просить союзников о «расширении масштаба применения» западного оружия по целям на территории России. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает BBC News.

Дипломат признал, что сейчас у Киева нет карт-бланша на удары по России западным оружием. По словам министра, «есть правила, которых надо придерживаться».

Кулеба при этом добавил, что не знает, почему вообще партнеры ввели эти ограничения, передает «Европейская правда». Но глава МИД похвалил союзников за движение «в правильном направлении».

В конце мая Кулеба пожаловался на западных союзников. Глава министерства иностранных дел Украины посетовал на их солидарность «только на словах» и попросил ускориться с передачей комплексов Patriot.

20 мая министерство обороны Германии заявило, что Британия, США, Франция, Румыния, Испания, Бельгия и Литва помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) с дефицитом сил противовоздушной обороны (ПВО) в рамках предложенной ФРГ программы.

16 мая Дмитрий Кулеба заявил, что мир в Европе тесно связан с поставками достаточного количества оружия Киеву.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров указал, что ВСУ «чрезвычайно сложно» удерживать занимаемые позиции, поскольку российские войска превосходят их по вооружениям.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.