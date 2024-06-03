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Бывший завод Mercedes тайно поставил дилерам модели Exeed, собранные в РФ

Дилерам начали тайно поставлять модели Exeed, собранные под Москвой

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китайские-автомобили.рф

Дилеры бренда Exeed в России начали получать кроссоверы Exeed VX, собранные в России. Их продажи могут начаться в ближайшие дни, сообщает «Журнал Авто.ру» со ссылкой на собственные источники.

Собеседники в дилерском сообществе рассказали изданию, что место сборки автомобилей — бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье, который перешел под контроль дилерского холдинга «Автодом». Это косвенно подтверждается тем, что в опубликованном ранее Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) на Exeed VX российской сборки в качестве места производства указано это предприятие.

Первая партия Exeed VX российской сборки составляет 100 автомобилей, утверждает «Журнал Авто.ру».

До этого стало известно, что 130 автомобилей Exeed VX были собраны на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье в декабре 2023 года. Официально о перезапуске производства на этом заводе не сообщалось.

Ранее стало известно, сколько кроссоверов XCite X-Cross 7 купили россияне за первую неделю продаж.

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