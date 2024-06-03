В Белгороде объявили ракетную опасность

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Гладков подчеркнул, что местным жителям следует спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «отбой ракетной опасности».

До этого Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что еще шесть населенных пунктов Белгородского района подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он подчеркнул, что в поселке Майский повреждена кровля частного дома и посечен автомобиль.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Также Гладков заявил, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. По данным оперативных служб, в городе в одной квартире многоквартирного дома выбиты окна. Повреждено дорожное полотно. Кроме того, посечены осколками две автомашины.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали АЗС в селе Головчино Белгородской области.