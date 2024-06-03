Мирра Андреева обыграла бывшую россиянку и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла представительницу Франции Варвару Грачеву в матче 4-го круга «Ролан Гаррос».

Встреча, которая шла 1 час 30 минут, завершилась со счетом 7:5, 6:2.

Андреева совершила пять эйсов, трижды допустила двойные ошибки, а также реализовала пять брейк-поинтов из девяти.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Грачева после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос» исполнила гимн Франции.

«Я буду помнить этот момент до конца своей жизни. Это значит, что все меня принимают, что я здесь дома», — сказала Грачева.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Даниил Медведев проиграл в четвертом круге «Ролан Гаррос».