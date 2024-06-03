Ученые открыли морской грибок, разрушающий пластиковый мусор

Морские микробиологи из Королевского института морских исследований Нидерландов обнаружили микроорганизм, способный перерабатывать пластиковые отходы в морской воде. Им оказался грибок Parengyodontium album. Исследование опубликовано в научном журнале Science of The Total Environment (STE).

Parengyodontium album живет вместе с другими морскими микробами в тонких слоях на пластиковом мусоре в океане. Команда открыла его в ходе экспедиции по изучению загрязнения пластиком северной части Тихого океана.

Как показали лабораторные эксперименты, P. album переваривает полимерные частицы, превращая их в углекислый газ под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца.

Поскольку большое количество различных пластиков погружается в более глубокие слои, прежде чем подвергается воздействию солнечного света, P. album не сможет разрушить их все.

Ученые надеются, что в более глубоких частях океана существуют и другие, пока неизвестные грибки, которые также питаются пластмассами.

Ранее исследователи обнаружили микропластик в яичках мужчин и собак.