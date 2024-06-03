Ксения Собчак призналась, что делала пластику

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак призналась в разговоре с пластическим хирургом Артуром Рыбакиным на Youtube-канале «Осторожно: Собчак», что у нее была одна пластическая операция на глаза.

Собчак уточнила, что десять лет назад ей удаляли грыжи на нижнем веке. По словам журналистки, ей «чуть-чуть» убрали оттуда жир. При этом она уточнила, что больше никакие операции на глаза не делала. Рыбакин считает, что до хирургического вмешательства глаза телеведущей были больше.

«Я вижу следы того, что жир был отрезан. Откуда вы знаете, что чуть-чуть? Смотрите, жировые грыжи исчезают, это правда. Но количество жировой клетчатки внутри глазницы уменьшилось. И весь аппарат глаза начинает сокращаться. Не сразу, это очень медленный, долгий процесс», — рассказал хирург.

Рыбакин объяснил, что при отрезании жира с века со временем глаз становится меньше. По словам хирурга, современные специалисты жир распределяют по глазу во время блефаропластики.

В декабре 2023 года Ксения Собчак опровергла слухи о пластике ягодиц и груди. Телеведущая отметила, что не против корректировки собственного тела. Однако лично она «пока не планировала» обращаться к хирургу.

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