Житель Нижнего Новгорода открыл стрельбу по пеликану в местном зоопарке

Мужчина с оружием выстрелил в самку пеликана в нижегородском зоопарке. Об этом сообщает NN.ru.

Инцидент произошел в зоопарке «Лимпопо». Неизвестный мужчина оказался рядом с территорией организации и открыл стрельбу по птице мелкой дробью. В тот момент самка находилась в вольере. По какой причине человек стрелял, неизвестно.

На произошедшее сотрудники зоопарка не сразу обратили внимание. Они заметили, что у птицы появились проблемы с координацией, но ветеринар не заметил каких-либо ран.

Спустя некоторое время обитательница вольера отказалась от еды. Позже у нее внутри нашли более десятка металлических шариков. Птицу медикам спасти не удалось.

Представители администрации зоопарка уже обратились в правоохранительные органы.

«Хочется верить, что за свою жестокость этот человек ответит по всей жестокости закона», – поделился директор.

Самка пеликана жила в одном вольере с самцом на протяжении 13 лет. Теперь птица осталась без пары.

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