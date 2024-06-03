Умерла единственная в истории женщина — канцлер Австрии

Бригитте Бирляйн, ставшая первой в истории Австрии женщиной-канцлером, скончалась на 75-ом году жизни. Об этом сообщил нынешний канцлер Карл Нехаммер, слова которого опубликовал сайт федеральной канцелярии.

«Мы скорбим о первой женщине-федеральном канцлере Австрии», — заявил Нехаммер.

Он напомнил, что Бригитта Бирляйн «взяла на себя ответственность» в непростой для страны момент. Канцлер отметил огромную любовь Бирляйн «к республике и своей родине». По словам Нехаммера, Австрия «в большом долгу» перед ней.

Бирляйн занимала пост канцлера с июня 2019-го по январь 2020 года. Она возглавила переходное правительство после распада коалиции.

До этого бывшая глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль раскрыла, почему ей нравится жить в России.

Ранее Еврокомиссия опубликовала статистику, из которой следует, что чаще всего россиянам в визе отказывала Австрия и еще шесть стран.