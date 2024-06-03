Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умерла единственная в истории женщина — канцлер Австрии

Умерла первая в истории Австрии женщина-канцлер Бригитте Бирляйн

close
100%
Depositphotos

Бригитте Бирляйн, ставшая первой в истории Австрии женщиной-канцлером, скончалась на 75-ом году жизни. Об этом сообщил нынешний канцлер Карл Нехаммер, слова которого опубликовал сайт федеральной канцелярии.

«Мы скорбим о первой женщине-федеральном канцлере Австрии», — заявил Нехаммер.

Он напомнил, что Бригитта Бирляйн «взяла на себя ответственность» в непростой для страны момент. Канцлер отметил огромную любовь Бирляйн «к республике и своей родине». По словам Нехаммера, Австрия «в большом долгу» перед ней.

Бирляйн занимала пост канцлера с июня 2019-го по январь 2020 года. Она возглавила переходное правительство после распада коалиции.

До этого бывшая глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль раскрыла, почему ей нравится жить в России.

Ранее Еврокомиссия опубликовала статистику, из которой следует, что чаще всего россиянам в визе отказывала Австрия и еще шесть стран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами