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Певец Jony рассказал, почему бы не завел роман с Бузовой

Певец Jony признался, что хочет себе возлюбленную помладше

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JONY/VK

Певец Jony признался в «Шоу Воли», что артистка Ольга Бузова не подходит ему по возрасту.

28-летний Jony рассказал, что хотел бы возлюбленную, которая была бы младше его. Бузова старше артиста на десять лет. В октябре 2022 года Бузова заявила, что хочет детей от Jony.

В программе Павел Воля пошутил, что Jony и Бузовой стоит пожениться и завести ребенка.

«Ты неприкаянный сколько уже лет, она уже в сторону пенсионного фонда смотрит. Уже пора. Она поет плохо, ты поешь хорошо, дети будут петь средне. Все сходится», — отметил юморист.

Jony уточнил, что недавно виделся с Бузовой. По словам певца, коллега уже перехотела детей с ним.

«Она сказала, что больше уже не хочет. А потом мне дали «Хитмейкер года», и она такая: «Ладно, хочу, хочу!» Ну, мы так шутим», — признался артист.

Бузова была замужем один раз. В 2016 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. По словам артистки, причиной разрыва стали измены спортсмена. В свою очередь, Тарасов утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей.

Ранее Олег Майами признался в любви к Бузовой.

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