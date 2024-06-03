Суд аннулировал запрет на въезд в Молдавию Филиппу Киркорову

Певцу Филиппу Киркорову разрешили въезд на территорию Молдавии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, районный суд Кишинева аннулировал запрет на въезд в Молдавию Киркорову.

29 июля 2022 года пограничная полиция Молдавии запретила въезд в страну Филиппу Киркорову. Артист прилетел в Кишинев из Стамбула, однако на пограничном контроле в VIP-зале аэропорта ему сообщили, что он не может въехать в страну.

Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская заявляла, что на границе артисту аргументировали отказ тем, что в связи с чрезвычайным положением туристы не могут въезжать в страну.

20 апреля менеджер агентства по организации праздников рассказал, что россияне стали чаще звать на корпоративы исполнителей песен 90-х и шансона, нежели Филиппа Киркорова и Николая Баскова. 18 апреля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу Филиппа Киркорова на запрет на выезд в Литву.

Латвийские власти посчитали Киркорова угрозой нацбезопасности. Они назвали артиста «инструментом российской пропаганды в государствах бывшего СССР». Также там посчитали, что регулярные концерты исполнителя в Крыму говорят о его поддержке «агрессивной политики» России.

Ранее Киркоров отправил детей учиться за границу.