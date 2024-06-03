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Иностранцы помогли нелегально пересечь границу с РФ более чем 1000 мигрантов

В Нижегородской области пресекли канал незаконной миграции

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Телеграм-канал Ni Mash

В Нижегородской области иностранцев подозревают в махинациях, связанных с мигрантами. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По версии правоохранителей, трое мужчин незаконно переправили в Россию более тысячи мигрантов. Иностранцы оформляли фиктивные трудовые договора и другие бумаги. В последствии приезжие могли пересекать территорию РФ.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, на данный момент они находятся под стражей. Правоохранителям также удалось поймать часть тех иностранцев, которых фигуранты перевезли в Россию.

До этого в Приморском крае правоохранители задержали подозреваемых в организации нелегальной миграции. По данным представителей антитеррористической комиссии региона, задержанные находили одиноких матерей и предлагали им вписывать имена иностранцев в графу «отца». Таким образом иностранцы могли получить вид на жительство.

Ранее в Ленобласти поймали иностранцев, пытавшихся незаконно попасть в Финляндию.

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