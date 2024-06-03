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Власти Финляндии планируют возобновить движение по Сайменскому каналу

Финляндия планирует снять ограничения на движение по Сайменскому каналу

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Global Look Press

Власти Финляндии намерены вновь открыть движение по Сайменскому каналу, проходящему по территории Финляндии и России. Об этом со ссылкой на главу офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянена сообщает РИА Новости.

По словам Кюккянена, существующие ныне ограничения на пересечение российской границы с открытием канала будут по-прежнему соблюдаться. Решение этого вопроса, вероятно, будет принято в ближайшем будущем.

Сайменский канал является судоходным каналом между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Финская сторона закрыла движение по нему с 15 апреля.

Канал был открыт в 1856 году, реконструирован в 1963-1968 годах. Его протяженность — более 57 километров. России принадлежит 34 километра, Финляндии — более 23 километров.

2 мая сообщалось, что финские власти из соображений экономии планируют отменить или приостановить капитальный ремонт Сайменского канала. Реконструкция предусматривала расширение шлюзов и повышение уровня воды в канале, ее стоимость оценивалась в €95 млн.

Ранее Финляндия призвала ЕС к общеевропейскому решению по мигрантам на границе с Россией.

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