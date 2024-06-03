Пострадавшим от паводка в Оренбурге выделили почти 5 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о выделении свыше 4,8 миллиарда рублей для выплат жителям Оренбургской области, чье имущество пострадало от весенних паводков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выделить в 2024 году Минстрою России... на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и повреждены в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной весенним паводком на территории Оренбургской области», — говорится в документе.

До этого сообщалось, что власти Оренбургской области окажут дополнительную поддержку пострадавшим от паводка — они получат сертификаты на приобретение одежды, кроватей, постельных и гигиенических принадлежностей. Отмечается, что региональная мера поддержки будет оказана уязвимым категориям граждан — многодетным семьям, пожилым людям старше 75 лет, а также семьям участников специальной военной операции (СВО) и семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

18 мая глава МЧС Российской Федерации Александр Куренков заявил, что 1 373 жилых дома и 10 720 приусадебных участков подтоплены в России в результате весеннего половодья. Он подчеркнул, что в 10 субъектах страны в 117 населенных пунктах подтоплены 1 373 жилых дома, 5 892 дачных дома, 10 720 приусадебных участков, 29 низководных мостов, 84 участка автомобильных дорог и 11 социально значимых объектов.

Ранее Путин поручил до конца лета восстановить пострадавшее от паводков жилье.