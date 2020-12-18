Рябков назвал неприемлемыми условия США по ДСНВ

США, предлагая провести встречи по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), выдвигают неприемлемые для России условия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, пишет ТАСС.

«Коллеги в Вашингтоне говорят, что они нам пять раз предлагали встретиться для завершения сделки, а мы говорим им, что 25 раз предлагали договориться по схеме, предложенной президентом [России Владимиром] Путиным», — сказал Рябков.

По его словам, «вместо того, чтобы принять эту простую и понятную схему, они обставляют это все дополнительными условиями, неприемлемыми для нас».

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.

В настоящее время Москва и Вашингтон ведут переговоры о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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