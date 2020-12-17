Путин не знает, будет ли участвовать в президентских выборах в 2024 году
Катерина Медведева
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Президент России Владимир Путин заявил, что не принял решение об участии в выборах в 2024 году.
«Я для себя еще не принял решение — пойду или не пойду на выборы в 2024 году. Но формально разрешение от народа есть», — сказал глава государства на большой ежегодной пресс-конференции.
Ранее в новой редакции Конституции России появилась поправка, позволяющая нынешнему президенту РФ продлить максимальный срок своих полномочий.
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