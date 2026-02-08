Назван завтрак, снижающий работоспособность по утрам

Завтрак, состоящий из сладкой и жирной пищи, может негативно влиять на когнитивные функции и уровень бодрствования в утренние часы. К такому выводу пришли ученые из Университета Хего в Японии. Работа опубликована в журнале Food and Humanity.

Хотя завтрак традиционно считается важным источником энергии, многие начинают день с кондитерских изделий и сладких напитков. По мнению исследователей, такая привычка может снижать концентрацию внимания и мешать эффективной умственной работе.

Авторы изучили, как состав утреннего приема пищи влияет на активность вегетативной нервной системы, которая регулирует непроизвольные процессы в организме. Ее симпатический отдел отвечает за состояние бодрствования и готовности к действию, а парасимпатический — за расслабление и «режим отдыха».

В исследовании приняли участие 13 здоровых студенток. Каждая из них в разные дни получала два завтрака одинаковой калорийности — около 500 ккал. Один вариант представлял собой сбалансированную традиционную японскую трапезу с рисом, рыбой, яйцом, овощами и фруктами. Второй — типичный «быстрый» завтрак из пончиков и сладкого молочного напитка с высоким содержанием жиров и сахара.

После еды ученые в течение двух часов измеряли температуру тела, вариабельность сердечного ритма и проводили когнитивные тесты. Участницы также оценивали свое самочувствие, уровень бодрости и сонливости.

Оказалось, что сбалансированный завтрак вызывал повышение температуры тела и учащение сердечного ритма — признаки активации симпатической нервной системы. Это сопровождалось ощущением бодрости и лучшими результатами в заданиях, связанных с планированием и переключением внимания.

В то же время сладкий и жирный завтрак не вызывал аналогичного физиологического отклика. Напротив, у участниц наблюдалось преобладание парасимпатической активности, а сами они чаще сообщали о сонливости.

«Мы увидели, что качество завтрака напрямую влияет на утренний уровень физиологического возбуждения и когнитивные функции», — отметил руководитель исследования Фумиаки Хандзава.

По словам авторов, особенно пострадали функции планирования — ключевой элемент продуктивной работы. При этом небольшое улучшение зрительного внимания после сладкой еды, вероятно, связано с кратковременной дофаминовой реакцией на сахар, но оно не компенсировало общий спад умственной активности.

