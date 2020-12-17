Путин: российские хакеры не помогали избраться Трампу

Генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров спросил у президента России Владимира Путина, почему российские хакеры не помогли президенту США Дональду Трампу избраться на второй срок.

«Почему российские хакеры не помогли избраться Трампу? Это не вопрос, это провокация с вашей стороны. Российские хакеры не помогали избираться действующему пока президенту США и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы. Это все домыслы, это все повод для того, чтобы испортить отношения между Россией и США», — ответил глава государства Шнурову в ходе ежегодной пресс-конференции.

Он добавил, что подобные заявления являются поводом для того, чтобы не признать легитимность действующего пока президента США по внутриполитическим американским соображениям.

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