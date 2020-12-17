Путин в четверг проведет ежегодную пресс-конференцию

В четверг, 17 декабря, президент России Владимир Путин проведет ежегодную пресс-конференцию, передает ТАСС.

Как отмечается, в этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, она пройдет по видео-конференц-связи. В пресс-конференцию добавят элементы прямой линии, во время которой российский лидер отвечает на вопросы граждан.

Начало мероприятия намечено на 12.00 по мск.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, Путин в ходе пресс-конференции будет находиться в своей резиденции в Ново-Огарево и будет видеть и слышать всех людей, кто задает ему вопросы.

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